Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 7,25 USD.

Die Novavax-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 7,25 USD. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 7,32 USD. Bei 7,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 219.722 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 23,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 228,69 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 5,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 666,65 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 610,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,86 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,09 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

Redaktion finanzen.net

