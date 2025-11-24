DAX23.291 +0,9%Est505.551 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.726 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.093 +0,7%
Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Abschlägen

24.11.25 16:10 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,46 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
5,61 EUR 0,18 EUR 3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 6,46 USD. In der Spitze fiel die Novavax-Aktie bis auf 6,42 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.305 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 78,02 Prozent Luft nach oben. Bei 5,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 28,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,25 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,44 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 84,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2025 2,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
