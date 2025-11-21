Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novavax zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 6,40 USD nach oben.

Die Novavax-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 6,40 USD. Der Kurs der Novavax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,41 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,25 USD. Bisher wurden heute 166.359 Novavax-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,50 USD. Mit einem Zuwachs von 79,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,02 USD am 11.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 21,58 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novavax ein Ergebnis je Aktie von -0,76 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,44 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,51 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

