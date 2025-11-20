DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Aktie im Blick

Novavax Aktie News: Novavax gibt am Donnerstagabend nach

20.11.25 20:23 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax gibt am Donnerstagabend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 6,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
5,59 EUR 0,09 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,8 Prozent auf 6,23 USD ab. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 6,22 USD. Bei 6,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 491.657 Novavax-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 11,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 84,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 19,44 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Novavax seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Novavax veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -0,76 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,65 Prozent auf 70,44 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 84,51 Mio. USD gelegen.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novavax ein EPS in Höhe von 2,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novavax Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
16.09.2016Novavax OutperformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.09.2016Novavax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.04.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
02.09.2009Novavax perform Oppenheimer & Co. Inc.
21.10.2005Update Novavax Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

