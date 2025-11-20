Novavax Aktie News: Novavax gibt am Donnerstagabend nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 6,23 USD.
Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,8 Prozent auf 6,23 USD ab. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 6,22 USD. Bei 6,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 491.657 Novavax-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 11,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 84,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 19,44 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Novavax seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Novavax veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -0,76 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,65 Prozent auf 70,44 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 84,51 Mio. USD gelegen.
Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novavax ein EPS in Höhe von 2,12 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Novavax Inc.
Analysen zu Novavax Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
