Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 6,42 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 6,42 USD. Die Novavax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,59 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 120.044 Novavax-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,50 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 79,13 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD ab. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 21,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novavax ein Ergebnis je Aktie von -0,76 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 70,44 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 84,51 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 2,12 USD je Aktie aus.

