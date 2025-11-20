Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 6,42 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 6,42 USD. Die Novavax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,59 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 120.044 Novavax-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 11,50 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 79,13 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD ab. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 21,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novavax ein Ergebnis je Aktie von -0,76 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 70,44 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 84,51 Mio. USD umsetzen können.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 2,12 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie
Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg
Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer
Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung
Übrigens: Novavax und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novavax Inc.
Analysen zu Novavax Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|16.09.2016
|Novavax Outperform
|FBR & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|16.09.2016
|Novavax Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|04.04.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|02.09.2009
|Novavax perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.10.2005
|Update Novavax Inc.: Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2005
|Update Novavax Inc.: Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen