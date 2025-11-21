Novavax Aktie News: Novavax am Freitagabend stärker

Blick auf Novavax-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Plus bei 6,50 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,4 Prozent auf 6,50 USD. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 6,53 USD. Bei 6,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 662.208 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 77,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 22,79 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 70,44 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 84,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Novavax-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,12 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

