Heute im Fokus
Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke kommt in Flaute besser zurecht als gedacht

14.08.25 08:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
51,70 EUR 1,10 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke hat im zweiten Quartal in der schwierigen Branchenlage mehr verdient als gedacht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um zehn Prozent auf 37 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neu-Isenburg mitteilte. Das war mehr als von Analysten zuvor geschätzt. Der Umsatz stieg dank der Übernahme des Hydraulikanbieters Hyva um 44 Prozent auf 429 Millionen Euro. Wechselkurs- und Übernahmeeffekte ausgeklammert lag der Rückgang des Erlöses bei 3,2 Prozent. Vorstandschef Joachim Dürr sprach von einem widerstandsfähigen Geschäftsmodell. "Daher blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und bestätigen unsere Prognose für das Jahr 2025", sagte er laut Mitteilung. Unter dem Strich sank der Nettogewinn von 14,4 Millionen Euro auf 6,8 Millionen, verantwortlich waren überwiegend Sonderkosten für die Hyva-Übernahme./men/stk

Analysen zu JOST Werke AG

DatumRatingAnalyst
17.07.2025JOST Werke BuyWarburg Research
17.07.2025JOST Werke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.07.2025JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
17.06.2025JOST Werke BuyWarburg Research
03.06.2025JOST Werke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.07.2025JOST Werke BuyWarburg Research
17.07.2025JOST Werke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.07.2025JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
17.06.2025JOST Werke BuyWarburg Research
03.06.2025JOST Werke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
23.02.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.01.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

