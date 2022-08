NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Vormittag ins Minus

Um 02.08.2022 09:22:00 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 178,30 EUR ab. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 178,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 179,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.285 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,03 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 136,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 360,00 USD an.

Am 25.05.2022 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 USD, nach 0,92 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.288,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.661,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 24.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,35 USD je Aktie.

