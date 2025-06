NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Montagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 143,86 USD. Bei 144,70 USD erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 143,19 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.907.795 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 153,13 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Mit einem Kursverlust von 39,78 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,039 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 161,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 28.05.2025. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 44,06 Mrd. USD gegenüber 26,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.08.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 26.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Sorge vor Börsenturbulenzen? So lässt sich das Risiko bei MSCI World ETFs minimieren

Analysten sehen für NVIDIA-Aktie Luft nach oben

Alphabet, AMD oder NVIDIA? Welche KI-Aktie Hedgefonds-Milliardär Steve Cohen bevorzugt