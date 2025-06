Notierung im Fokus

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag ins Plus

06.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 142,84 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 142,84 USD zu. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 143,27 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,60 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 6.772.317 Stück. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,13 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 7,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 39,35 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 161,67 USD an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 28.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 USD, nach 0,60 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 69,18 Prozent auf 44,06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden. NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 27.08.2025 präsentieren. Am 26.08.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren. Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,36 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie Sorge vor Börsenturbulenzen? So lässt sich das Risiko bei MSCI World ETFs minimieren Microsoft-Aktie klettert auf neues Rekordhoch Netflix-Aktie erreicht weiteren Rekord

