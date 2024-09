NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NVIDIA zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 105,79 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 105,79 USD. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 106,55 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.027.807 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 140,76 USD erreichte der Titel am 21.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,06 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 39,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 62,91 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,020 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 402,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2024 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 28.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 122,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,51 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Zinssenkungen im Blick: So schätzt Tom Lee die Chancen bei NVIDIA & Co. ein

High-End-Chips von NVIDIA & Co. und KI: So umgeht China die KI-Exportbeschränkung der USA

Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer