NVIDIA Aktie News: NVIDIA legt am Freitagvormittag zu

Das Papier von NVIDIA konnte um 24.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 155,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 155,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,88 EUR. Zuletzt wechselten 187 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 307,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 49,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 146,84 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,16 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 360,00 USD.

Am 25.05.2022 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,92 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.288,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.661,00 USD in den Büchern gestanden.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 18.08.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 6,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

