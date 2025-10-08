NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors macht am Nachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Zuletzt wies die NXP Semiconductors-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 220,60 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von NXP Semiconductors zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 220,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 221,59 USD. Bei 219,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 31.566 Stück.
Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 256,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,28 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 32,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 21.07.2025. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,43 Prozent auf 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 3,13 Mrd. USD umgesetzt.
Am 27.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von NXP Semiconductors.
Experten taxieren den NXP Semiconductors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,78 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie
KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus
Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial
NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus
Ausgewählte Hebelprodukte auf NXP Semiconductors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NXP Semiconductors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2021
|NXP Semiconductors Sell
|UBS AG
|02.11.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|01.11.2018
|NXP Semiconductors Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|13.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|13.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|27.07.2018
|NXP Semiconductors Buy
|Deutsche Bank AG
|03.05.2018
|NXP Semiconductors Buy
|Drexel Hamilton
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.03.2018
|NXP Semiconductors Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.2017
|NXP Semiconductors Neutral
|Instinet
|03.11.2016
|NXP Semiconductors Neutral
|Mizuho
|01.11.2016
|NXP Semiconductors Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|28.10.2016
|NXP Semiconductors Hold
|SunTrust
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2021
|NXP Semiconductors Sell
|UBS AG
|01.11.2018
|NXP Semiconductors Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NXP Semiconductors N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen