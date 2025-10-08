DAX24.605 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.943 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,99 +0,4%Gold4.041 +1,5%
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors macht am Nachmittag Boden gut

08.10.25 16:10 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Zuletzt wies die NXP Semiconductors-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 220,60 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von NXP Semiconductors zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 220,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 221,59 USD. Bei 219,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 31.566 Stück.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 256,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,28 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 32,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 21.07.2025. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,43 Prozent auf 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 3,13 Mrd. USD umgesetzt.

Am 27.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von NXP Semiconductors.

Experten taxieren den NXP Semiconductors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

