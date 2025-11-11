DAX24.058 +0,4%Est505.714 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.347 -0,8%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,96 +1,4%Gold4.111 -0,1%
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von NXP Semiconductors

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NXP Semiconductors-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 203,48 USD ab.

Der NXP Semiconductors-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 203,48 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 203,48 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 204,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ 26.554 NXP Semiconductors-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 255,40 USD markierte der Titel am 21.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 20,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 27,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,16 USD ausgeschüttet werden.

NXP Semiconductors ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat NXP Semiconductors im vergangenen Quartal 3,17 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NXP Semiconductors 3,25 Mrd. USD umsetzen können.

NXP Semiconductors wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 09.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 11,76 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

