Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
Notierung im Blick

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag im Minus

17.10.25 16:08 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag im Minus

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 216,34 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die NXP Semiconductors-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 216,34 USD ab. Die Abwärtsbewegung der NXP Semiconductors-Aktie ging bis auf 215,98 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 216,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ 71.941 NXP Semiconductors-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 256,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,57 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 148,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,23 USD, nach 4,06 USD im Jahr 2024.

Am 21.07.2025 legte NXP Semiconductors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,13 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,93 Mrd. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie in Höhe von 11,77 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
