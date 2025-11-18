DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.063 +0,4%
Kursverlauf

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

18.11.25 16:08 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die NXP Semiconductors-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 189,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
164,00 EUR -5,00 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von NXP Semiconductors gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 189,31 USD abwärts. Das Tagestief markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 188,98 USD. Bei 189,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.666 NXP Semiconductors-Aktien.

Am 21.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 255,40 USD an. 34,91 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,09 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 21,77 Prozent Luft nach unten.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,16 USD ausgeschüttet werden.

Am 27.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,50 USD gegenüber 2,82 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,37 Prozent auf 3,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 3,25 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 09.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors im Jahr 2025 11,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
