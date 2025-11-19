NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von NXP Semiconductors zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die NXP Semiconductors-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 189,78 USD nach oben.

Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 189,78 USD. Die NXP Semiconductors-Aktie legte bis auf 189,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 189,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 38.133 Aktien.

Am 21.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 255,40 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 25,69 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 148,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 21,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,16 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus.

Am 27.10.2025 legte NXP Semiconductors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 2,50 USD. Im letzten Jahr hatte NXP Semiconductors einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,37 Prozent auf 3,17 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 09.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

