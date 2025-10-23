NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 219,13 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 219,13 USD zu. Im Tageshoch stieg die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 219,42 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 213,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 73.884 NXP Semiconductors-Aktien.

Bei einem Wert von 256,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Mit einem Zuwachs von 17,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Abschläge von 32,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,23 USD. Im Vorjahr erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre 4,06 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NXP Semiconductors am 21.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,13 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,93 Mrd. USD.

Am 27.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von NXP Semiconductors veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 02.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 11,77 USD je Aktie aus.

