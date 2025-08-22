DAX24.303 -0,3%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.415 -0,5%Nas21.532 +0,2%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.374 +0,1%
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Montagnachmittag nahezu unbewegt

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Montagnachmittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Anleger zeigten sich zuletzt bei der NXP Semiconductors-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 234,63 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der NXP Semiconductors-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 234,63 USD. Den Tageshöchststand markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 235,07 USD. Die NXP Semiconductors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 233,63 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,63 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 30.717 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 257,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,64 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 148,09 USD am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 36,88 Prozent würde die NXP Semiconductors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,27 USD.

NXP Semiconductors gewährte am 21.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,58 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,43 Prozent auf 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,13 Mrd. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 02.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 11,78 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen