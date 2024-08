NYSE-Handel Dow Jones notiert letztendlich im Minus

Dow Jones aktuell

Der Dow Jones sank letztendlich.

Am Montag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,36 Prozent schwächer bei 39.357,01 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,344 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,227 Prozent auf 39.408,06 Punkte an der Kurstafel, nach 39.497,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39.587,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39.251,72 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.07.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 40.000,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39.512,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 35.281,40 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41.376,00 Punkten. Bei 37.122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 1,17 Prozent auf 565,29 USD), Walmart (+ 1,10 Prozent auf 68,70 USD), Apple (+ 0,60 Prozent auf 217,53 USD), McDonalds (+ 0,58 Prozent auf 269,46 USD) und Nike (+ 0,40 Prozent auf 74,64 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-2,25 Prozent auf 164,13 USD), Procter Gamble (-2,19 Prozent auf 166,81 USD), Intel (-1,78 Prozent auf 19,36 USD), Cisco (-1,34 Prozent auf 44,86 USD) und Travelers (-1,29 Prozent auf 209,73 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13.089.262 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,010 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,58 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

