NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 verzeichnete am vierten Tag der Woche Verluste.

Am Donnerstag stand der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,60 Prozent im Minus bei 5.235,48 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 45,057 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,252 Prozent schwächer bei 5.253,70 Punkten, nach 5.266,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 5.222,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.260,21 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, lag der S&P 500 noch bei 5.035,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5.096,27 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4.205,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,39 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.341,88 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 50,00 Prozent auf 0,03 USD), HP (+ 16,95 Prozent auf 38,36 USD), Best Buy (+ 13,42 Prozent auf 81,55 USD), Advance Auto Parts (+ 7,17 Prozent auf 66,96 USD) und Leggett Platt (+ 5,15 Prozent auf 11,02 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil SVB Financial Group (-50,00 Prozent auf 0,05 USD), Salesforce (-19,74 Prozent auf 218,01 USD), ServiceNow (-12,01 Prozent auf 643,29 USD), Hormel Foods (-9,71 Prozent auf 30,79 USD) und Agilent Technologies (-9,66 Prozent auf 131,42 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19.209.322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,962 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,01 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net