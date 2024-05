Zinssorgen belasten weiterhin: DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen geben nach -- thyssenkrupp wird Stahl-JV nicht mehr vollständig finanzieren -- Faraday Future im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt werden am Donnerstag weitere Verluste erwartet.

Der DAX gibt rund eine Dreiviertelstunde vor Handelseröffnung um 0,4 Prozent nach auf 18.402,77 Punkte. Daneben wird auch der TecDAX im Minus erwartet.

Die Verluste der vergangenen Tage dürften sich am Donnerstag noch etwas ausweiten. Weiterhin belastet die Sorge rund um die allgemein erwarteten Leitzinsentscheidungen. Am Vortag war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gefallen, das Rekordhoch bei 18.892,92 Punkten ist damit wieder etwas weiter in die Ferne gerückt.

Die Vorgaben sowohl aus Asien als auch von der Wall Street sind ebenfalls schwach. Aufgrund des Feiertages Fronleichnam in Deutschland dürfte der Handel heute eher ruhig verlaufen. Den morgigen Freitag dürften zudem viele Marktteilnehmer als Brückentag nutzen.Die erneut leicht gestiegene Inflation in Deutschland hat den ohnehin schwachen DAX am Mittwoch belastet. Die Anleger sorgen sich um den weiteren geldpolitischen Kurs der großen Notenbanken und agieren daher zurückhaltend. In Deutschland sind die Verbraucherpreise im Mai im Vergleich zum Vormonat wieder leicht gestiegen. Diese Daten sind auch für die anstehende Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank in der nächsten Woche von Bedeutung. Es wird eine erste Zinssenkung erwartet, jedoch bleibt der weitere Kurs offen. Offenbar zweifeln einige Marktteilnehmer inzwischen sogar wieder an einer Zinssenkung im Juni.

