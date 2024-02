NYSE-Handel: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 bewegte sich schlussendlich kaum.

Der S&P 500 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 4.981,80 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 42,210 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,253 Prozent auf 4.962,93 Punkte an der Kurstafel, nach 4.975,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 4.983,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4.946,00 Punkten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der S&P 500 mit 4.839,81 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, lag der S&P 500 bei 4.538,19 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 21.02.2023, den Stand von 3.997,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,04 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 5.048,39 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Garmin (+ 8,82 Prozent auf 133,58 USD), Coterra Energy (+ 6,21 Prozent auf 26,16 USD), Exelon (+ 4,26 Prozent auf 36,21 USD), CoStar Group (+ 3,37 Prozent auf 83,98 USD) und Albemarle (+ 3,25 Prozent auf 118,55 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil SVB Financial Group (-32,97 Prozent auf 0,13 USD), Palo Alto Networks (-28,44 Prozent auf 261,97 USD), Keysight Technologies (-6,73 Prozent auf 144,04 USD), International Flavors Fragrances (-6,40 Prozent auf 76,78 USD) und First Republic Bank (-5,71 Prozent auf 0,07 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13.811.564 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,777 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,01 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 171,43 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

