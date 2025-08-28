ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Mittwochabend mit Kurseinbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von ON Semiconductor. Zuletzt fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 46,81 USD ab.
Um 20:08 Uhr fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 46,81 USD ab. Die Abwärtsbewegung der ON Semiconductor-Aktie ging bis auf 46,50 USD. Bei 48,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.355.773 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,41 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 38,74 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 33,67 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD umsetzen können.
Die ON Semiconductor-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
