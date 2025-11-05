ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Mittwochabend mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das ON Semiconductor-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 50,15 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 20:08 Uhr 3,9 Prozent. Die ON Semiconductor-Aktie legte bis auf 50,44 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,85 USD. Bisher wurden heute 926.998 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Am 03.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,52 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ON Semiconductor-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie.

ON Semiconductor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.11.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,93 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,76 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,55 Mrd. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 09.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,33 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

