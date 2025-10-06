DAX24.430 +0,2%Est505.635 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.899 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1718 -0,1%Öl65,10 +1,2%Gold3.951 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal? Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal?
Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Aktie im Fokus

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag mit Kursplus

06.10.25 16:10 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Zuletzt wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 49,81 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
41,96 EUR 0,34 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 49,81 USD. In der Spitze legte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 50,18 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,13 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 245.247 Stück gehandelt.

Bei 76,06 USD markierte der Titel am 31.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 34,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (31,05 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 37,66 Prozent wieder erreichen.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,78 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,74 Mrd. USD gelegen.

Die ON Semiconductor-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 2,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ON Semiconductor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ON Semiconductor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.01.2012ON Semiconductor holdNeedham & Company, LLC
04.11.2011ON Semiconductor neutralCitigroup Corp.
21.10.2011ON Semiconductor neutralUBS AG
04.08.2011ON Semiconductor neutralUBS AG
04.02.2011ON Semiconductor neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
04.11.2009ON Semiconductor DowngradeMorgan Stanley
06.04.2006ON Semiconductor DowngradeCrédit Suisse

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ON Semiconductor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen