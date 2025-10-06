ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Zuletzt wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 49,81 USD nach oben.
Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 49,81 USD. In der Spitze legte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 50,18 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,13 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 245.247 Stück gehandelt.
Bei 76,06 USD markierte der Titel am 31.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 34,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (31,05 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 37,66 Prozent wieder erreichen.
ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,78 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,74 Mrd. USD gelegen.
Die ON Semiconductor-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 2,29 USD in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
Alle: Alle Empfehlungen