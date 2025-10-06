ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Montagabend im Aufwind

Blick auf ON Semiconductor-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ON Semiconductor. Zuletzt stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 50,47 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 50,47 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 50,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,13 USD. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 1.090.374 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,06 USD. Dieser Kurs wurde am 31.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 50,70 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,05 USD ab. Mit einem Kursverlust von 38,48 Prozent würde die ON Semiconductor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,78 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht.

In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

