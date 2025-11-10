ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 48,11 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die ON Semiconductor-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 48,11 USD zu. In der Spitze legte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 49,19 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 49,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 260.839 ON Semiconductor-Aktien.

Bei 74,52 USD erreichte der Titel am 03.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 31,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

ON Semiconductor ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,98 Prozent auf 1,55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 09.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,33 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

