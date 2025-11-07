ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor tendiert am Abend schwächer
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 46,73 USD.
Die ON Semiconductor-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 46,73 USD abwärts. Die ON Semiconductor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,33 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 47,99 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.998.052 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,52 USD) erklomm das Papier am 03.12.2024. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 37,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,55 Prozent würde die ON Semiconductor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ON Semiconductor am 03.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1,55 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1,76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte ON Semiconductor am 09.02.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren.
