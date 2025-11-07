ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor verliert am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 48,00 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 48,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte ON Semiconductor-Aktie bei 47,50 USD. Bei 47,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 270.726 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 74,52 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 55,25 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,05 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,31 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 03.11.2025 äußerte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 09.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,33 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON Semiconductor-Aktie gesucht: Quartalszahlen fallen besser aus als erwartet

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz