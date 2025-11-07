DAX23.555 -0,8%Est505.571 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1582 +0,3%Öl63,54 -0,1%Gold3.992 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Take Two 914508 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet  Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Kursverlauf

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor verliert am Nachmittag

07.11.25 16:08 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor verliert am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 48,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
42,15 EUR -0,34 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 48,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte ON Semiconductor-Aktie bei 47,50 USD. Bei 47,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 270.726 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 74,52 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 55,25 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,05 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,31 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 03.11.2025 äußerte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 09.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,33 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON Semiconductor-Aktie gesucht: Quartalszahlen fallen besser aus als erwartet

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

In eigener Sache

Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ON Semiconductor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ON Semiconductor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.01.2012ON Semiconductor holdNeedham & Company, LLC
04.11.2011ON Semiconductor neutralCitigroup Corp.
21.10.2011ON Semiconductor neutralUBS AG
04.08.2011ON Semiconductor neutralUBS AG
04.02.2011ON Semiconductor neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
04.11.2009ON Semiconductor DowngradeMorgan Stanley
06.04.2006ON Semiconductor DowngradeCrédit Suisse

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ON Semiconductor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen