ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,23 USD an der Tafel.

Im NASDAQ-Handel kam die ON Semiconductor-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 48,23 USD. In der Spitze legte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 48,26 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,28 USD aus. Bei 48,25 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 208.573 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.10.2024 markierte das Papier bei 76,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD im Vergleich zu 1,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

