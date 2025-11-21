ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor springt am Freitagabend hoch

So bewegt sich ON Semiconductor

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 47,33 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 5,4 Prozent auf 47,33 USD. Die ON Semiconductor-Aktie legte bis auf 47,66 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 45,26 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.581.528 ON Semiconductor-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,52 USD erreichte der Titel am 03.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,45 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD. Abschläge von 34,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus.

Am 03.11.2025 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,93 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,98 Prozent auf 1,55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ON Semiconductor-Aktie in Höhe von 2,33 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON Semiconductor-Aktie gesucht: Quartalszahlen fallen besser aus als erwartet

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz