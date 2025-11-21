ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

ON Semiconductor im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Mit einem Wert von 44,93 USD bewegte sich die ON Semiconductor-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 44,93 USD bewegte sich die ON Semiconductor-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,53 USD zu. Die Abwärtsbewegung der ON Semiconductor-Aktie ging bis auf 44,58 USD. Bei 45,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 248.718 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,52 USD. Dieser Kurs wurde am 03.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD ab. Mit Abgaben von 30,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

ON Semiconductor gewährte am 03.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 09.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,33 USD je ON Semiconductor-Aktie.

