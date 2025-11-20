DAX23.504 +1,5%Est505.622 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.125 +2,5%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1525 -0,1%Öl64,34 +1,1%Gold4.085 +0,2%
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Donnerstagnachmittag im Plus

20.11.25 16:09 Uhr

20.11.25 16:09 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Donnerstagnachmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von ON Semiconductor. Zuletzt konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 46,36 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 46,36 USD. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,15 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,49 USD. Bisher wurden heute 166.070 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,52 USD erreichte der Titel am 03.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 37,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 49,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

ON Semiconductor ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte ON Semiconductor am 09.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,33 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

