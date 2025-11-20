DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Aktie im Blick

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor tendiert am Donnerstagabend schwächer

20.11.25 20:23 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor tendiert am Donnerstagabend schwächer

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 45,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
39,29 EUR -1,09 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 45,26 USD ab. In der Spitze fiel die ON Semiconductor-Aktie bis auf 44,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.208.280 ON Semiconductor-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,52 USD) erklomm das Papier am 03.12.2024. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 39,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ON Semiconductor am 03.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,98 Prozent auf 1,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 1,76 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 09.02.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor im Jahr 2025 2,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
