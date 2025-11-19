ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor gewinnt am Abend an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Plus bei 47,34 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 47,34 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 47,73 USD. Bei 47,16 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.528.116 Stück gehandelt.

Bei 74,52 USD markierte der Titel am 03.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 57,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 31,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 52,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 03.11.2025 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,93 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 1,55 Mrd. USD, gegenüber 1,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,98 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte ON Semiconductor am 09.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,33 USD je Aktie aus.

