ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor macht am Mittwochnachmittag Boden gut
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von ON Semiconductor legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 46,71 USD.
Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 46,71 USD. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,21 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 47,16 USD. Bisher wurden via NASDAQ 427.217 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.12.2024 markierte das Papier bei 74,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Bei 31,05 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 33,53 Prozent wieder erreichen.
Für ON Semiconductor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Am 03.11.2025 lud ON Semiconductor zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,55 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1,76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2025 2,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
