ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend im Minus

30.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 51,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
44,70 EUR 0,58 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 51,20 USD. Bei 51,07 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,11 USD. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 1.362.897 Aktien.

Bei 76,06 USD markierte der Titel am 31.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 48,55 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 31,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 39,36 Prozent sinken.

Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 02.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
