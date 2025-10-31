ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von ON Semiconductor. Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die ON Semiconductor-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 51,41 USD. In der Spitze gewann die ON Semiconductor-Aktie bis auf 51,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 607.270 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 74,52 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,95 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 04.08.2025 äußerte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,76 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.

