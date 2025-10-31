DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
ON Semiconductor im Fokus

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor präsentiert sich am Freitagabend stärker

31.10.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ON Semiconductor. Das Papier von ON Semiconductor legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 51,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
43,19 EUR -0,96 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ON Semiconductor legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 51,20 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 51,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.874.708 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 74,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 45,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (31,05 USD). Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 64,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je ON Semiconductor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,29 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
