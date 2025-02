Optimismus in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Plus

Kursverlauf

Der DAX kommt heute nicht vom Fleck.

Am Freitag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,10 Prozent höher bei 21.925,04 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,009 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 21.908,48 Punkte an der Kurstafel, nach 21.902,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 21.895,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21.945,31 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 2,93 Prozent. Vor einem Monat, am 07.01.2025, wurde der DAX mit 20.340,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.11.2024, wurde der DAX mit 19.362,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.02.2024, wurde der DAX mit 16.921,96 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,49 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 21.945,31 Punkte. Bei 19.833,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,71 Prozent auf 732,60 EUR), Siemens Energy (+ 2,07 Prozent auf 58,06 EUR), Henkel vz (+ 1,63 Prozent auf 84,86 EUR), Fresenius SE (+ 0,90 Prozent auf 37,00 EUR) und Brenntag SE (+ 0,86 Prozent auf 63,02 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Porsche (-5,05 Prozent auf 56,82 EUR), Sartorius vz (-1,52 Prozent auf 252,20 EUR), Siemens Healthineers (-1,12 Prozent auf 56,50 EUR), Bayer (-1,04 Prozent auf 21,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,93 Prozent auf 35,08 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.787.527 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 314,640 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,58 erwartet. Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net