Optimismus in New York: NASDAQ Composite fester

NASDAQ-Handel im Fokus

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstag.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,87 Prozent fester bei 16.947,57 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,16 Prozent fester bei 16.996,39 Punkten in den Handel, nach 16.801,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16.842,69 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16.996,39 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,47 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 15.696,64 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.02.2024, den Stand von 15.996,82 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 23.05.2023, einen Wert von 12.560,25 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 14,77 Prozent nach oben. Bei 16.996,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.477,57 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell NVIDIA (+ 10,52 Prozent auf 1.049,39 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,66 Prozent auf 2,39 USD), AXT (+ 5,23 Prozent auf 3,42 USD), Photronics (+ 3,80 Prozent auf 27,32 USD) und Synopsys (+ 3,70 Prozent auf 594,33 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Lincoln Electric (-11,02 Prozent auf 202,10 USD), Monro Muffler Brake (-8,13 Prozent auf 23,85 USD), Forward Air (-6,86 Prozent auf 11,41 USD), EXACT Sciences (-5,83 Prozent auf 50,37 USD) und Microvision (-3,88 Prozent auf 1,12 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.638.760 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,945 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 18,02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net