Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Oracle

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 13,6 Prozent bei 109,53 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die Oracle-Aktie in der AMEX-Sitzung um 13,6 Prozent auf 109,53 USD ab. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,31 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,10 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72.592 Stück gehandelt.

Am 11.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,23 USD. Mit einem Zuwachs von 16,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 60,82 USD erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 44,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,81 USD für die Oracle-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 11.09.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.453,00 USD – ein Plus von 5,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 11.840,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 14.12.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 5,56 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NYSE-Titel Oracle-Aktie schließt tiefrot: Cloud-Wachstum von Oracle verlangsamt sich

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Oracle-Investment abgeworfen

Ausblick: Oracle stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor