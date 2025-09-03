DAX23.816 +0,2%ESt505.360 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,64 -0,4%Gold3.549 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

OSRAM Aktie News: OSRAM am Freitagmittag kaum bewegt

05.09.25 12:06 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Freitagmittag kaum bewegt

Die Aktie von OSRAM hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der OSRAM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Hamburg bei 51,80 EUR.

Die OSRAM-Aktie wies um 11:45 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 51,80 EUR. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,80 EUR an. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 51,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,60 EUR. Zuletzt wechselten via Hamburg 2.095 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 53,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 2,32 Prozent Luft nach oben. Bei 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 12,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte OSRAM Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen