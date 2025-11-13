DAX24.226 -0,6%Est505.790 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.230 +0,8%
OSRAM im Fokus

OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag nahe Nulllinie

13.11.25 12:04 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag nahe Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Hamburg bei 52,20 EUR.

Die OSRAM-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,20 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die OSRAM-Aktie bei 52,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der OSRAM-Aktie ging bis auf 52,20 EUR. Bei 52,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Hamburg 514 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 1,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 11,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen