OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,20 EUR an der Tafel.

Die OSRAM-Aktie zeigte sich um 11:35 Uhr stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 52,20 EUR. In der Spitze gewann die OSRAM-Aktie bis auf 52,20 EUR. In der Spitze büßte die OSRAM-Aktie bis auf 52,20 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,20 EUR. Über Hamburg wurden im bisherigen Handelsverlauf 69 OSRAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,00 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Gewinne von 1,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie.

OSRAM veröffentlichte am 09.02.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 840,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

