OSRAM Aktie News: OSRAM behauptet sich am Freitagmittag
Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,60 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte um 11:38 Uhr bei 51,60 EUR. Bei 51,60 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 51,60 EUR. Die Hamburg-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,60 EUR. Über Hamburg wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.133 OSRAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 53,00 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OSRAM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (46,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 12,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 09.02.2021 lud OSRAM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 840,00 Mio. EUR gelegen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert.
Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer
Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer
Datum
Rating
Analyst
04.05.2021
OSRAM Verkaufen
Independent Research GmbH
04.03.2021
OSRAM Halten
Independent Research GmbH
16.02.2021
OSRAM Verkaufen
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
10.02.2021
OSRAM kaufen
Independent Research GmbH
29.01.2021
OSRAM kaufen
Independent Research GmbH
