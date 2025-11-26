OTS: Börse Stuttgart / BISON-Studie / Bitcoin für die Rente: Kryptowährungen ...
Werte in diesem Artikel
BISON-Studie / Bitcoin für die Rente: Kryptowährungen werden für immer
mehr Deutsche zur ernstzunehmenden Säule in der Altersvorsorge
Stuttgart (ots) - Eine aktuelle repräsentative Umfrage zeigt: 48 Prozent der in
Kryptowährungen investierten Deutschen nutzen Bitcoin & Co. trotz hoher
Volatilität für die langfristige Vermögensbildung. Insbesondere Millennials
treiben den Wandel voran.
Die Deutschen sorgen sich um ihre Rente und suchen offenbar nach renditestarken
Alternativen zu klassischen Vorsorgeprodukten. Eine aktuelle, repräsentative
Studie im Auftrag von BISON, der Krypto-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart,
zeigt: Kryptowährungen entwickeln sich vom spekulativen "Zockerinstrument" zur
langfristigen Anlageform. Auch wenn der Markt - wie aktuell - immer wieder
Rückschläge erlebt, konnte Bitcoin über die Jahre hinweg einen deutlichen
Wertzuwachs verzeichnen. Vor diesem Hintergrund gewinnen digitale Währungen bei
der Altersvorsorge der Deutschen zunehmend an Bedeutung.
Von der Spekulation zur strategischen Vermögensplanung
Obwohl Kryptowährungen der Ruf kurzfristiger Spekulationsobjekte mit hoher
Volatilität vorauseilt, zeichnet die Studie ein überraschend anderes Bild:
Beinahe jeder zweite in Bitcoin & Co. investierte Befragte (48 %) gab an, dass
er Krypto als langfristige Anlage, vor allem zur Altersvorsorge, nutze. Zum
Vergleich: Nur 37 Prozent der Befragten setzen auf kurzfristiges Trading.
Besonders bemerkenswert: Die Mehrheit der Krypto-Investoren verfolgt parallel
ein ausgesprochen konservatives Vorsorge-Verhalten: Etwa zwei von drei Personen
(62 %) priorisieren Sicherheit vor reinen Gewinnchancen (34 %) bei der
Altersvorsorge.
Millennials führen den Wandel an
Während bei jungen Investoren zwischen 18 und 29 Jahren die kurzfristige Anlage
(39 %) leicht vor der langfristigen Nutzung (38 %) liegt, kippt dieses
Verhältnis ab der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen klar zugunsten der
Altersvorsorge. Frei nach dem Motto "HODL für die Rente" wird langfristig in
Kryptowährungen investiert (der in der Krypto-Community etablierte Begriff HODL
steht für "Hold On for Dear Life"):
Bei den 30- bis 39-Jährigen setzt fast jeder Zweite (47 %) auf langfristige
Anlage, während nur noch ein Drittel (34 %) kurzfristig tradet. In der
Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen investieren 50 Prozent langfristig, bei den
50- bis 59-Jährigen sind es 69 Prozent und auch bei den 60- bis 70-Jährigen
dominiert mit 66 Prozent klar die langfristige Anlagestrategie.
Die am stärksten in Krypto investierte Altersgruppe sind die Millennials in
ihren Dreißigern: 27 Prozent dieser Altersgruppe haben neben klassischen
Anlageformen wie Spar- und Festgeldanlagen (56 %), Investmentfonds und ETFs (33
%), Aktien und Derivaten (34 %) sowie Edelmetallen (24 %) auch Kryptowährungen
im Portfolio. Für 56 Prozent der 30- bis 39-Jährigen hat Sicherheit höchste
Priorität bei der Altersvorsorge, gleichzeitig erhofft man sich aber auch gute
Gewinnchancen (41 %) - ein vermeintlicher Widerspruch, den Kryptowährungen
offenbar erfüllen können.
Langfristige Wertsteigerung statt schnellen Reichtums
Die Zahlen belegen einen fundamentalen Wandel im Nutzerverständnis:
- 54 Prozent der Krypto-Investoren erhoffen sich eine langfristige
Wertsteigerung.
- 38 Prozent geben explizit an, dass ihre Krypto-Investition der Altersvorsorge
dient.
- Nur 34 Prozent setzen auf kurzfristige Gewinne.
"Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, sind die stärkste Asset-Klasse der
letzten 15 Jahre. Der positive Trend hält - trotz temporärer Rücksetzer - nach
wie vor an", erklärt Dr. Ulli Spankowski, CEO von BISON. "Wir beobachten eine
deutliche Reifung des Marktes: Regularien werden vorangetrieben, Staaten
investieren, und immer mehr Anlegerinnen und Anleger erkennen das langfristige
Potenzial - auch wenn die Asset-Klasse weiterhin volatil ist und Rücksetzer
dazugehören."
Spankowski betont den Paradigmenwechsel: "Krypto entwickelt sich von der
kurzfristigen Spekulation - dem Traum, über Nacht Millionär zu werden - zur
langfristigen Vermögensanlage. Was wir immer häufiger sehen, ist eine
konservativere, strategischere Herangehensweise. Aus heutiger Sicht darf die
Asset-Klasse in einem gut diversifizierten Portfolio nicht fehlen. Genau das
unterstützen wir bei BISON: Diversifikation ist einer der zentralen Grundsätze
solider Geldanlage. Sie reduziert das Risiko und glättet die Volatilität im
Sinne einer ausgewogenen Risiko-Rendite-Balance."
***
Über die Studie
Die Studie zu dieser Meldung wurde von Marketagent im Auftrag von BISON
durchgeführt. Das Online-Marktforschungsinstitut betreibt eines der größten
Online-Panels im deutschsprachigen Raum. Die Studie basiert auf 2.000
Online-Befragungen mit Personen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren. Das Sample
ist repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. Der Umfragezeitraum erstreckte
sich vom 29. August 2025 bis zum 11. September 2025.
Über BISON
BISON (http://www.bisonapp.com) ist die mehrfach ausgezeichnete
Krypto-Trading-Plattform der Boerse Stuttgart Group für Privatanleger und bietet
einen seriösen, vollständig regulierten und benutzerfreundlichen Zugang zu 40
Kryptowährungen sowie +2.500 Wertpapieren. BISON steht für Sicherheit und
Qualität "made in Germany". Mit seinem Hauptsitz in Stuttgart und einem
internationalen Team von über 200 Mitarbeitenden zählt die Handelsplattform
aktuell +990.000 aktive Nutzer und ist für Personen aus 72 Nationen verfügbar.
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Group
mailto:presse@boerse-stuttgart.de
https://group.boerse-stuttgart.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6166495
OTS: Börse Stuttgart