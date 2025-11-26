OTS: Börse Stuttgart / BISON-Studie / Bitcoin für die Rente: Kryptowährungen ...

Werte in diesem Artikel

BISON-Studie / Bitcoin für die Rente: Kryptowährungen werden für immer

mehr Deutsche zur ernstzunehmenden Säule in der Altersvorsorge

Wer­bung Wer­bung

Stuttgart (ots) - Eine aktuelle repräsentative Umfrage zeigt: 48 Prozent der in

Kryptowährungen investierten Deutschen nutzen Bitcoin & Co. trotz hoher

Volatilität für die langfristige Vermögensbildung. Insbesondere Millennials

treiben den Wandel voran.

Die Deutschen sorgen sich um ihre Rente und suchen offenbar nach renditestarken

Alternativen zu klassischen Vorsorgeprodukten. Eine aktuelle, repräsentative

Wer­bung Wer­bung

Studie im Auftrag von BISON, der Krypto-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart,

zeigt: Kryptowährungen entwickeln sich vom spekulativen "Zockerinstrument" zur

langfristigen Anlageform. Auch wenn der Markt - wie aktuell - immer wieder

Rückschläge erlebt, konnte Bitcoin über die Jahre hinweg einen deutlichen

Wertzuwachs verzeichnen. Vor diesem Hintergrund gewinnen digitale Währungen bei

der Altersvorsorge der Deutschen zunehmend an Bedeutung.

Wer­bung Wer­bung

Von der Spekulation zur strategischen Vermögensplanung

Obwohl Kryptowährungen der Ruf kurzfristiger Spekulationsobjekte mit hoher

Volatilität vorauseilt, zeichnet die Studie ein überraschend anderes Bild:

Beinahe jeder zweite in Bitcoin & Co. investierte Befragte (48 %) gab an, dass

er Krypto als langfristige Anlage, vor allem zur Altersvorsorge, nutze. Zum

Vergleich: Nur 37 Prozent der Befragten setzen auf kurzfristiges Trading.

Besonders bemerkenswert: Die Mehrheit der Krypto-Investoren verfolgt parallel

ein ausgesprochen konservatives Vorsorge-Verhalten: Etwa zwei von drei Personen

(62 %) priorisieren Sicherheit vor reinen Gewinnchancen (34 %) bei der

Altersvorsorge.

Millennials führen den Wandel an

Während bei jungen Investoren zwischen 18 und 29 Jahren die kurzfristige Anlage

(39 %) leicht vor der langfristigen Nutzung (38 %) liegt, kippt dieses

Verhältnis ab der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen klar zugunsten der

Altersvorsorge. Frei nach dem Motto "HODL für die Rente" wird langfristig in

Kryptowährungen investiert (der in der Krypto-Community etablierte Begriff HODL

steht für "Hold On for Dear Life"):

Bei den 30- bis 39-Jährigen setzt fast jeder Zweite (47 %) auf langfristige

Anlage, während nur noch ein Drittel (34 %) kurzfristig tradet. In der

Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen investieren 50 Prozent langfristig, bei den

50- bis 59-Jährigen sind es 69 Prozent und auch bei den 60- bis 70-Jährigen

dominiert mit 66 Prozent klar die langfristige Anlagestrategie.

Die am stärksten in Krypto investierte Altersgruppe sind die Millennials in

ihren Dreißigern: 27 Prozent dieser Altersgruppe haben neben klassischen

Anlageformen wie Spar- und Festgeldanlagen (56 %), Investmentfonds und ETFs (33

%), Aktien und Derivaten (34 %) sowie Edelmetallen (24 %) auch Kryptowährungen

im Portfolio. Für 56 Prozent der 30- bis 39-Jährigen hat Sicherheit höchste

Priorität bei der Altersvorsorge, gleichzeitig erhofft man sich aber auch gute

Gewinnchancen (41 %) - ein vermeintlicher Widerspruch, den Kryptowährungen

offenbar erfüllen können.

Langfristige Wertsteigerung statt schnellen Reichtums

Die Zahlen belegen einen fundamentalen Wandel im Nutzerverständnis:

- 54 Prozent der Krypto-Investoren erhoffen sich eine langfristige

Wertsteigerung.

- 38 Prozent geben explizit an, dass ihre Krypto-Investition der Altersvorsorge

dient.

- Nur 34 Prozent setzen auf kurzfristige Gewinne.

"Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, sind die stärkste Asset-Klasse der

letzten 15 Jahre. Der positive Trend hält - trotz temporärer Rücksetzer - nach

wie vor an", erklärt Dr. Ulli Spankowski, CEO von BISON. "Wir beobachten eine

deutliche Reifung des Marktes: Regularien werden vorangetrieben, Staaten

investieren, und immer mehr Anlegerinnen und Anleger erkennen das langfristige

Potenzial - auch wenn die Asset-Klasse weiterhin volatil ist und Rücksetzer

dazugehören."

Spankowski betont den Paradigmenwechsel: "Krypto entwickelt sich von der

kurzfristigen Spekulation - dem Traum, über Nacht Millionär zu werden - zur

langfristigen Vermögensanlage. Was wir immer häufiger sehen, ist eine

konservativere, strategischere Herangehensweise. Aus heutiger Sicht darf die

Asset-Klasse in einem gut diversifizierten Portfolio nicht fehlen. Genau das

unterstützen wir bei BISON: Diversifikation ist einer der zentralen Grundsätze

solider Geldanlage. Sie reduziert das Risiko und glättet die Volatilität im

Sinne einer ausgewogenen Risiko-Rendite-Balance."

***

Über die Studie

Die Studie zu dieser Meldung wurde von Marketagent im Auftrag von BISON

durchgeführt. Das Online-Marktforschungsinstitut betreibt eines der größten

Online-Panels im deutschsprachigen Raum. Die Studie basiert auf 2.000

Online-Befragungen mit Personen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren. Das Sample

ist repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. Der Umfragezeitraum erstreckte

sich vom 29. August 2025 bis zum 11. September 2025.

Über BISON

BISON (http://www.bisonapp.com) ist die mehrfach ausgezeichnete

Krypto-Trading-Plattform der Boerse Stuttgart Group für Privatanleger und bietet

einen seriösen, vollständig regulierten und benutzerfreundlichen Zugang zu 40

Kryptowährungen sowie +2.500 Wertpapieren. BISON steht für Sicherheit und

Qualität "made in Germany". Mit seinem Hauptsitz in Stuttgart und einem

internationalen Team von über 200 Mitarbeitenden zählt die Handelsplattform

aktuell +990.000 aktive Nutzer und ist für Personen aus 72 Nationen verfügbar.

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Group

mailto:presse@boerse-stuttgart.de

https://group.boerse-stuttgart.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6166495

OTS: Börse Stuttgart