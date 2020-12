Bestellboom in Corona-Krise beschert FedEx Gewinnsprung - Deutsche Post-Aktie kaum belastet

In den drei Monaten bis Ende November legten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 20 Prozent auf 20,6 Milliarden Dollar (16,8 Mrd Euro) zu, wie FedEx am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Memphis mitteilte.

Unterm Strich verdiente der Konkurrent von UPS (United Parcel Service) und Deutscher Post DHL mit 1,2 Milliarden Dollar mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Damit übertraf der US-Paketdienst die Erwartungen der Analysten deutlich. Dennoch geriet die Aktie nachbörslich ins Minus. Am Markt kam schlecht an, dass FedEx wegen der Ungewissheiten aufgrund der Pandemie keine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 abgab.

Fehlender Fedex-Ausblick belastet Deutsche Post kaum

Nur etwas schwächer mit 0,4 Prozent haben im vorbörslichen Freitagshandel auf Tradegate die Aktien der Deutschen Post tendiert nach Zahlen und Ausblick des US-Logistikers FedEx.

Der florierende Paketversand verhalf Fedex in der Corona-Krise im jüngsten Geschäftsquartal zu deutlich mehr Umsatz und Gewinn. Wegen der Ungewissheiten aufgrund der Pandemie gab der Konzern aber keine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 ab.

Die Deutsche Post zählt zu den Gewinnern der Krise und profitiert vom boomenden E-Commerce-Geschäft. Die Aktien des Bonner Dax-Konzerns haben sich seit ihrem Corona-Tief im März mehr als verdoppelt. Das vor etwas mehr als fünf Wochen erreichte Rekordhoch von 43,50 Euro bleibt in Reichweite.

MEMPHIS / FRANKFURT (dpa-AFX)

Werbung

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com