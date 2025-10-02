Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Palantir am Donnerstagabend zu

Kurs der Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 186,35 USD zu.

Das Papier von Palantir legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 186,35 USD. Kurzfristig markierte die Palantir-Aktie bei 188,18 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 186,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 5.643.414 Palantir-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 189,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 1,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2024 bei 36,15 USD. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 415,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 04.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,01 Prozent auf 1,00 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,644 USD je Aktie.



